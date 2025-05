Marvel Rivals annuncia un enorme torneo da 3 milioni di dollari chiamato Ignite

HQ

Il prossimo grande torneo Marvel Rivals è stato annunciato. Conosciuto come Ignite, questo evento vedrà squadre provenienti da tutto il mondo sfidarsi in eventi regionali per assicurarsi un posto in una finale internazionale in cui $ 1 milione dei $ 3 milioni totali sarà offerto al vincitore per aggiudicarselo.

Il torneo si svolgerà a partire da maggio con attività regionali in tutta l'area EMEA, le Americhe, la Cina, l'Asia e l'Oceania e, per ulteriori informazioni, stiamo aspettando che NetEase e Marvel Entertainment condividano di più, poiché il video di annuncio qui sotto in realtà non fornisce molto di più sulle linee specifiche. Sempre dato che siamo a maggio, aspettatevi ulteriori informazioni molto, molto presto.