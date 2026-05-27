Marvel Rivals Emette un'ondata massiccia di divieti, nominando e vergognando i traditori colpiti

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NetEase ha completato un'enorme ondata di ban, rimuovendo e bloccando permanentemente un sacco di baratori dal poter giocare Marvel Rivals. Descritta come una "purga", l'ondata ha rimosso centinaia di importanti account di imbroglio, con questa specifica lista di ban costituita da una "repressione mirata che affronta i nuovi trucchi aggiornati, basandosi sui nostri fondamentali quadri di sicurezza."

L'ondata di ban è andata oltre, oltre a bloccare semplicemente molti account dal giocare al gioco, dato che NetEase ha anche condiviso una lunga lista che denuncia e umilia chi ha barato e abusato del gioco. Non ci viene detto la gravità del ban subito a ciascun account, oltre a tutti che sono stati bannati permanenti, ma ci sono tre account in fondo alla lista descritti come coinvolti in "gravi violazioni" e quindi ora sono stati anche banditi di dispositivi.

In mezzo a questo sviluppo, NetEase incoraggia ancora una volta i fan a evitare di usare exploit e trucchi di qualsiasi tipo, confermando allo stesso tempo che non si può bypassare il sistema anti-cheat attuale usando certi parametri di lancio.

NetEase si conclude con: "Grazie per essere stato al nostro fianco per proteggere il Chronoverse. Se individui una sospetta anomalia o un imbroglione nelle tue partite, segnalalo immediatamente. Continueremo a potenziare il nostro arsenale anti-cheat per assicurarci che la vera abilità, non la tecnologia proibita, regni sovrana."

Per vedere l'intera lista degli account bannati, puoi trovare la lista completa qui.