The Game Awards
      Marvel Rivals
      Marvel Rivals finalmente aggiunge Deadpool il mese prossimo

      Il personaggio è stato oggetto di voci da tempo e ha fatto la sua apparizione ai Game Awards.

      I Game Awards sono uno show pieno, ma ovviamente dovevano lasciare spazio al mercenario con la bocca. Marvel Rivals potrebbe essere sul punto di aggiungere Rogue al gioco con la seconda metà della quinta stagione, ma ora sappiamo quando arriverà anche Deadpool.

      Il trailer di Deadpool mostrava animazioni stellari che rivelavano di aver liberato altri eroi strani come Throg, un Capitan America lupo mannaro, un T-Rex e un robot Sentinella. Deadpool riesce a respingerli tutti prima di ricevere un colpo fortunato alla testa.

      Deadpool arriva a Marvel Rivals il 16 gennaio. Dai un'occhiata al suo trailer di presentazione qui sotto per vedere chi sarà il suo rivale nel gioco.

