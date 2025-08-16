Marvel Rivals il direttore creativo risponde al fatto che venga definito un "gioco gooner"

HQ

Sembra che tu faccia parte della folla sveglia ed eccessivamente politica al giorno d'oggi, o che tu sia un gioco gooner. Non c'è via di mezzo, e Marvel Rivals è stato etichettato come parte di quest'ultimo. Non fraintendetemi, è facile capire da dove provengono queste accuse. Dai un'occhiata a qualsiasi skin di Emma Frost o Psylocke e cerca di non sentirti a disagio ogni volta che la tua famiglia è nella stanza.

Marvel Rivals ' ha anche risposto alle accuse di recente in un'intervista con Rivals Assembled. Guangguang non sembrava preoccuparsi dell'etichetta, ma ha assicurato alla gente che i disegni provengono dai classici look dei fumetti piuttosto che dal desiderio di vedere il rigonfiamento di Thor nel team di sviluppo.

"Questi provengono tutti dai classici design dei fumetti", ha detto Guangguang. "Prendiamo quei classici design dei fumetti e creiamo alcuni design più alla moda basati su di essi per ottenere l'apprezzamento dei giocatori".

L'apprezzamento dei giocatori è stato sicuramente guadagnato da queste skin. Il look Malice per Sue Storm, la skin Vendetta per Psylocke e molti altri cosmetici hanno fatto correre le persone al negozio in-game in massa. L'unica domanda è se una parte della fanbase potrebbe iniziare a sentirsi un po' isolata con l'attenzione data ai gooners.