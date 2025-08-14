Marvel Rivals il produttore risponde alle critiche riguardanti le loro "pelli gooner"

HQ

Quando Netease, il team dietro il clone Overwatch Marvel Rivals, ha deciso di rilasciare un mucchio di nuove skin che hanno visto molte delle eroine principali vestite in modo succinto, le reazioni dei fan sono state, come previsto, tutt'altro che lievi. Netease è stato accusato dai fan scontenti di rilasciare diverse cosiddette "gooner skins", cosmetici che raffigurano personaggi femminili in modo molto provocante. Questo è qualcosa che il produttore Guangyun Chen commenta in un'intervista con lo YouTuber Rivals Assembled.

"Poiché il nostro design, come accennato in precedenza, si ispira ai temi classici dei fumetti, tra cui alcune skin davvero eccezionali, come Mantis e anche Psylocke's Vengeance, questi provengono tutti dai classici design dei fumetti. Prendiamo quei classici disegni dei fumetti e creiamo alcuni design più alla moda basati su di essi per ottenere l'apprezzamento dei giocatori. Penso che questo rifletta anche l'ampio riconoscimento da parte dei nostri giocatori".

Quindi, secondo il team di sviluppo, il design delle skin è preso direttamente dai fumetti di Marvel, indipendentemente da quanta pelle è ora visibile.