Marvel Rivals Il trailer della stagione 4 mostra Daredevil e Angela

Marvel Rivals ha rivelato due nuovi eroi nel nuovo trailer della sua prossima quarta stagione, e lasciatemi dire che abbiamo fatto molta strada dal bere champagne con Emma Frost in un breve periodo di tempo.

Questa stagione vede le forze del paradiso e dell'inferno scontrarsi mentre Angela e Daredevil sono al centro della scena. Come da descrizione del trailer su YouTube, dopo la sconfitta di Knull nell'ultima stagione, Hela rimane imprigionata. Daredevil - che è stato posseduto da Dizang, il Diavolo dell'Ottava Città - vuole che lei espi, mentre Angela vuole che sia fatta giustizia.

Se non siete a conoscenza di chi sia Angela (non preoccupatevi, non lo ero nemmeno io), in origine era Aldrif Odinsdottir, figlia di Odino e Freya che fu rapita e apparentemente uccisa dalla Regina degli Angeli. Dopo essere stata trovata viva, l'ancella della regina la allevò come un angelo, dandole il nome di Angela.

È stata inizialmente creata da Neil Gaiman e Todd McFarlane nel 1993 per Image Comics, apparendo nella serie Spawn prima di unirsi al roster Marvel nel 2013. Daredevil, d'altra parte, non è quello che conoscerai da gran parte dei fumetti, dei film e degli spettacoli in cui è stato prima, poiché la sua possessione demoniaca sembra dargli alcuni poteri extra, come puoi vedere nel trailer qui sotto. La quarta stagione, The Heart of the Dragon, arriva il 12 settembre.Marvel Rivals