Marvel Rivals indebolisce il rigonfiamento di Capitan America pochi giorni dopo che la sua skin estiva è diventata virale

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Marvel Rivals è noto per il suo... skin accattivanti, dovremmo dire, e soprattutto quando arriva l'estate, sembra che NetEase faccia di tutto per farci spendere qualche soldo guadagnato con fatica per vedere i nostri eroi e villain preferiti quasi tutti nudi. Anche se le skin "gooner" tendono spesso verso il lato femminile del roster Marvel Rivals, anche i ragazzi mostrano il loro talento. La Cosa indossava un perizoma per l'estate scorsa, per esempio.

Recentemente, Marvel Rivals forse ha saltato lo squalo quando si trattava di skin estive, dato che ha dato a Capitan America un membro enorme, se capisci cosa intendiamo. Come ha notato PC Gamer, però, sembra che il rigonfiamento dell'America si sia ridotto da allora, forse dopo che una brezza improvvisa ha attraversato l'aria, dato che il pacchetto di Captain America è stato confrontato negli ultimi giorni dall'utente Reddit Used-Earth8767.

Marvel Rivals I fan e i giocatori stanno piangendo forse uno dei pacchetti più grandi mai messi su un personaggio di videogioco, ma le cose potrebbero non essere come sembrano. Secondo un altro utente di Reddit, non è stata apportata alcuna modifica al modello o all'attrezzatura, ed è possibile che ora il rigonfiamento sia più preciso, dato che è stato fissato sul bacino di Captain America. Questo potrebbe avere più senso, dato che lo screenshot che circola online fa sembrare che qualcuno abbia trascinato la punta dell'inguine di Captain America usando Photoshop.

NetEase non ha ancora commentato il possibile nerf al bulge e, se siamo onesti, dubitiamo che faranno una dichiarazione ufficiale. Che tu creda o meno che il rigonfiamento si sia ridotto, ora siamo tutti un po' più al sicuro che la cosa non è più così grande da far passare una sedia con un glitch.