Marvel Rivals ' la prima modalità PvE in assoluto vede i giocatori affrontare orde di zombie

Marvel Rivals avrà il suo primo evento PvE la prossima settimana, e si collega allo show spin-off Marvel Zombies recentemente rilasciato. Con gli zombie che hanno conquistato il mondo, dovrai scegliere uno di un numero selezionato di eroi e combattere al fianco di tre amici per respingere le orde.

Puoi scegliere tra Magik, The Punisher, Blade, Thor e Jeff the Land Shark quando inizi la nuova modalità di gioco. Magik e Blade abbattono i nemici con le loro spade in ampi attacchi AoE. Jeff può sfondarli tuffandosi sotto la superficie e The Punisher porta il suo arsenale di pistole per combattere gli zombie. Thor, come sempre, porta il suo martello e il suo fulmine in combattimento.

Sembra in gran parte che la modalità ruoti attorno a te che sconfiggi orde di zombi generici. Alla fine del trailer, però, c'è un'anticipazione della zombie Wanda, che implica un combattimento con un boss con lei. Speriamo che qualche altro eroe zombificato faccia la sua comparsa quando la modalità Marvel Zombies Marvel Rivals arriverà il 23 ottobre.