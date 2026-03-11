Marvel Rivals lo sviluppatore spiega come ha evitato di far perdere giocatori come Concord e Highguard

HQ

Mentre potremmo guardare ai flop live-service come Concord e Highguard e chiederci come uno studio possa continuare a rischiare sperando di ottenere centinaia di migliaia di giocatori, un nuovo successo come Marvel Rivals o ARC Raiders dimostra che c'è ancora oro in quelle colline live-service.

Parlando recentemente con GamesRadar+, Yachen Bian, responsabile della pubblicazione e del marketing di NetEase, ha spiegato che lo sviluppatore era consapevole del rischio dei titoli live-service durante lo sviluppo di Marvel Rivals. Tuttavia, c'era una strategia per mantenere alta la fidelizzazione dei giocatori dopo il lancio. "Dopo il lancio del gioco, penso che il team continuasse semplicemente a pensare a modi per migliorare il gioco," disse Bian. Il produttore esecutivo Danny Koo ha aggiunto che "i giochi live-service sono difficili" e che il successo "non è garantito." Tuttavia, indica i test iniziali come un punto di forza per Marvel Rivals costruire un rapporto duraturo con la sua comunità.

Marvel Rivals potrebbe non aver completamente ribaltato la situazione. Alla fine è un hero shooter piuttosto normale e veloce, ma anche se non raggiunge i picchi incredibili che ha visto al lancio, attira comunque quasi 100.000 giocatori solo su Steam ogni giorno (dati tramite SteamDB). Questo basta per una community sana, ma ancora una volta Marvel Rivals ha un enorme IP associato, e non è mai stato uno che si tira indietro davanti a certi tipi di cosmetici che potrebbero far vagare lo sguardo dal gameplay per un momento.