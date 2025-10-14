Marvel Rivals Perde l'85% dei suoi giocatori su Steam

HQ

È stato un anno difficile per NetEase e Marvel Rivals, che ha sanguinato i giocatori su Steam. Di conseguenza, la base di giocatori attivi, un tempo così enorme, è scesa da circa 644.000 a appena 100.000. Una perdita sbalorditiva per quello che una volta era uno dei titoli multiplayer di maggior successo su Steam.

Il motivo esatto dietro il calo dell'85% dei giocatori rimane poco chiaro. Anche se, secondo Forbes e le speculazioni online, potrebbe essere semplice come una mancanza di entusiasmo e un calo dell'interesse dei giocatori. Come tutti sappiamo, la concorrenza è agguerrita e mantenere gli utenti in giro non è sempre un compito facile.

Vale anche la pena notare che, sebbene l'85% sia effettivamente una perdita enorme, i 100.000 giocatori che rimangono non sono ancora nulla da deridere. Questa quantità di giocatori simultanei è qualcosa che molti altri giochi possono solo sognare. Quindi, mentre l'entusiasmo è diminuito, gli attori principali sembrano rimanere e molto probabilmente lo faranno per il prossimo futuro.

Stai ancora giocando a Marvel Rivals ?