Marvel Rivals porta il dibattito sui "gooner" a nuovi livelli con una skin da Captain America incredibilmente ben dotata

HQ

Quando è stato lanciato originariamente, Marvel Rivals è rapidamente diventato uno sparatutto eroico molto popolare e un forte concorrente di Overwatch. Tuttavia, sebbene il gioco continui a essere un successo tra i fan, da allora ha sviluppato un'identità diversa.

Marvel Rivals è ora piuttosto noto per essere un gioco da "gooner", grazie al fatto che molti dei suoi personaggi sono spesso vestiti in modo scarno e presentati in modo molto provocatorio. Per la maggior parte, sono le eroine a subire il peso di questo, ma lo sviluppatore Netease non ama limitare le sue opzioni e offre comunque materiale da "gooner" anche per i suoi eroi maschili.

L'ultimo del gruppo è la skin Seaside Sentinel per Captain America, che è molto, molto memorabile per il rigonfiamento piuttosto grande che il Primo Vendicatore ha con sé. Sì, la virilità di Cap è ben visibile in questa skin e ancor di più, ha una fisica del movimento che ti farà ridere a crepapelle, come viene ripreso dall'utente X Game Hunter nel clip qui sotto.

Questa skin di Captain America è disponibile anche con una serie di altre skin per costumi da bagno, tra cui una per White Fox (nota come Coastal Kumiho) e un'altra per la variante Lady Loki di Loki, considerata Seaside Siren. Ora sono tutti disponibili in gioco e lo rimarranno fino alla fine di luglio.