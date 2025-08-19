Marvel Rivals potrebbe presto introdurre personaggi originali

HQ

A questo punto, si potrebbe pensare che il roster dei personaggi della Marvel sia già traboccante quando si tratta di videogiochi. Eppure diversi sviluppatori sembrano desiderosi di espanderlo ulteriormente. Ad esempio, l'eroe Luna Snow è stato originariamente introdotto in Marvel Future Fight e successivamente è apparso come personaggio giocabile in Marvel Rivals. Ora sembra che Netease Games si stia preparando ad aggiungere personaggi nuovi di zecca e originali a Marvel Rivals.

Il direttore creativo del gioco, Guangyun Chen, ha confermato che al team è stato "permesso di introdurre personaggi originali". Anche se questo non è ancora accaduto, secondo quanto riferito, lo studio ha piani di contenuti che si estendono per un intero anno. Ciò rende molto probabile che presto vedremo una creazione completamente nuova unirsi alla lotta.

Quando gli è stato chiesto se gli sviluppatori stanno già lavorando su tali personaggi, Chen ha mantenuto le cose misteriose, rispondendo semplicemente con "stay tuned". Per ora, i fan dovranno solo aspettare e vedere se un eroe completamente nuovo – o cattivo – emergerà sul campo di battaglia.