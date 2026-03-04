Marvel Rivals quest'anno avremo una serie di attività a tema Saga dell'Infinito

HQ

È un anno enorme per tutto ciò che riguarda l'Universo Cinematografico Marvel, dato che ci sono grandi film e serie TV in arrivo, oltre ad altri videogiochi non legati all'MCU come Wolverine della Marvel e Marvel 1943: Rise of Hydra. Per lo spazio dell'intrattenimento, arriva un'altra stagione di Daredevil: Born Again, Spider-Man torna nelle sale per Brand New Day in estate, X-Men '97 torna per un'ulteriore stagione più avanti quest'anno e, tra le altre, Avengers: Doomsday esce a dicembre. Con tutto questo pianificato, Marvel Rivals celebreremo ogni passo del viaggio.

Il sparatutto eroico ha rivelato quello che chiama il Sentiero verso il Giorno del Giudizio, una vasta serie di attività MCU che prolungherà il resto dell'anno solare e celebrerà i momenti più importanti dell'MCU fino all'imminente Doomsday.

Inizia il mese prossimo con eventi e modalità di gioco basati su The Avengers del 2012 e poi si estenderà ad Avengers: Age of Ultron a giugno, Avengers: Infinity War ad agosto, Avengers: Endgame a ottobre e infine Avengers: Doomsday dal 18 dicembre, quando il film debutta.

Dai un'occhiata alla cronologia qui sotto. Tra tutti i piani elencati, quale ti entusiasma di più?