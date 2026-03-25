Marvel Rivals sta arrivando per lo Switch 2

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Marvel Rivals è diventato rapidamente molto popolare grazie alla sua azione frenetica e colorata con eroi e villain Marvel in battaglie 6v6 su mappe distruttibili. Nonostante la concorrenza agguerrita, è riuscito a mantenere un pubblico ed è disponibile dall'autunno 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.

Ma... E la Switch 2? Fino ad oggi, ci sono state solo voci sporadiche su una possibile versione per la nuova console di Nintendo, ma ora gli sviluppatori l'hanno confermato. Non tramite un comunicato stampa ufficiale o qualcosa del genere, ma piuttosto di sfuggita durante un'intervista con IGN, dove il produttore Danny Koo è stato interrogato sulla Switch 2 e ha dato una risposta piuttosto rara:

"Ci stiamo lavorando, ma quando avremo notizie, la annunceremo."

Quindi non c'è spazio per fraintendimenti, e poco più tardi nella stessa intervista, riafferma che "lo faranno". In breve, non è una questione di se accadrà, ma di quando. Questo darà alla comunità una spinta extra a tempo debito e, si spera, significhi che il titolo potrà continuare a vivere ed espandersi a un ritmo rapido.