Marvel rivela un nuovo fumetto di Star Wars sui giorni più bui di Kylo Ren

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Marvel e Lucasfilm hanno ufficialmente confermato che una nuova miniserie in cinque parti intitolata Star Wars: The Fall of Kylo Ren è in lavorazione. Questa miniserie a fumetti debutta il 12 agosto di quest'anno e rappresenta il capitolo conclusivo di una storia serializzata sulla trasformazione di Ben Solo. Il progetto riunisce lo scrittore Charles Soule e l'artista Will Sliney, che in precedenza avevano collaborato a The Rise of Kylo Ren.

La storia si svolge cronologicamente tra i film Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker, e riprende immediatamente dopo gli eventi del fumetto dell'anno scorso Legacy of Vader. Dopo aver cercato in tutta la galassia risposte legate a Darth Vader, Kylo Ren torna nel Primo Ordine più forte, disciplinato e determinato che mai.

La serie si concentra sul suo periodo come Leader Supremo e mira a colmare le lacune narrative che conducono direttamente agli eventi dell'ultimo film della trilogia sequel.

Al centro della trama c'è la consolidazione del potere di Kylo Ren in mezzo al caos prevalente all'interno della leadership del Primo Ordine. I generali Hux e Pryde cercano entrambi di sfruttare la situazione per prendere il controllo per sé, ma Kylo Ren schiaccia le loro ambizioni e intrighi con brutale efficienza e spietatezza.

Attraverso un regno di terrore costringe gli ufficiali alla sottomissione, stabilendo un regime ancora più autoritario, pericoloso e instabile. La storia mostra anche come emerge come stratega attivo dietro la direzione militare del Primo Ordine ed elimina l'instabilità politica interna.

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