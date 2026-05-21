Marvel sta collezionando fumetti di Indiana Jones degli anni '80 in una raccolta rilegata in rilegata in pelle sintetica

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Indiana Jones sta vivendo una sorta di rinascita ultimamente, dato che solo pochi anni fa Indiana Jones and the Dial of Destiny ha debuttato nei cinema e da allora abbiamo visto anche l'arrivo del fantastico videogioco Indiana Jones and the Great Circle di MachineGames. Con Indy di nuovo una delle preferite di molti, ora anche Marvel Comics vuole celebrare il personaggio.

A tal fine, è stata svelata una nuova edizione speciale che cerca di raccogliere le storie a fumetti di Indy degli anni '80, riunendole tutte in due splendidi tomi rilegati in copertina rigida e rilegati con rilegato in similpelle, oltre a un design di copertina in rilievo. Inutile dire che, se ti piacciono i fumetti e gli oggetti da collezione, dovresti tenere d'occhio queste bellezze.

Marvel spiega: "Presentati in rilegatura in ciotpelle con copertine in rilievo e con segnalibri a nastro, questi cartoni di lusso includono le trasposizioni a fumetti di 'I predatori dell'arca perduta', 'Indiana Jones e il Tempio della Rovina' e 'Indiana Jones e l'ultima crociata', oltre all'intera serie di 'Le ulteriori avventure di Indiana Jones'. "

La raccolta comprende due libri noti come Indiana Jones: The Further Adventures Libro I e Libro II, entrambi presenteranno in un'uscita ancora da determinare a settembre. Non conosciamo ancora nemmeno il prezzo delle edizioni, ma senza dubbio ti costeranno più di un fumetto tradizionale.

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