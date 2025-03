Marvel Studios conferma il cast di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday rivelerà la connessione tra Iron Man e il Dottor Destino

18 Marzo 2025 alle 14:13 NEWS. Scritto da Marcus Persson

Anthonmy Russo: "Non possiamo spiegarlo perché fa parte della storia. Ma non c'è nessun altro al mondo che potrebbe interpretare questo personaggio nel modo in cui sta per farlo".