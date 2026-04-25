Marvel Studios tornerà al San Diego Comic-Con a luglio

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Marvel Studios ha deciso di saltare il San Diego Comic-Con nel 2025 (quello americano vero e proprio, non la variante spagnola di Malaga che torna questo autunno) poiché la casa di produzione non aveva il solito vasto palco di notizie e rivelazioni da condividere con il suo pubblico. Questo cambierà la prossima estate.

The Wrap ha rivelato che Marvel Studios riprenderà nuovamente la Hall H al San Diego Comic-Con questo luglio, dove senza dubbio cercherà di condividere informazioni su ciò che l'Universo Cinematografico Marvel ha in serbo oltre ad Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars nella "Fase 7".

Non sono state ancora condivise informazioni ufficiali su cosa aspettarsi, ma Marvel Studios ha davvero in programma una marea di film in programma, la maggior parte dei quali sono già senza titolo. Ci sono tre film previsti per il 2028, per esempio, più senza dubbio altre sorprese per il 2027, che al momento ha solo Secret Wars da guardare a fine anno.

Rimane poco chiaro quali saranno questi progetti, ma sappiamo che un film degli X-Men è in programma, un terzo Black Panther è in programma, Blade potrebbe essere o meno del tutto morto, e non si possono mai escludere altri capitoli di personaggi affermati e amati dai fan come Spider-Man e I Fantastici Quattro. Inoltre, la varietà di serie TV in cantiere, tra cui più Daredevil: Born Again, Vision Quest e così via.

Marvel Studios non ha ancora confermato le date esatte o cosa aspettarsi, ma il San Diego Comic-Con si terrà dal 23 al 26 luglio.