Marvel Tokon: Fighting Souls mostra i malvagi Cavalieri della Morte in un nuovo trailer

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Dopo aver visto i nostri eroi preferiti e alcuni antieroi riuniti, Marvel Tokon: Fighting Souls ci ha regalato una squadra completamente malvagia, composta da alcuni dei nostri cattivi preferiti di Fantastic Four, X-Men e Spider-Man.

Il Dottor Destino guida i Cavalieri della Perdizione, come ci si potrebbe aspettare. Poi, nel trailer, vediamo che è raggiunto da Magneto, che colpisce i suoi avversari con metallo da tutta la mappa. Green Goblin porta molti esplosivi, e Carnage porterà la forza corpo a corpo di cui ha bisogno questa squadra, dato che sembra che almeno tre dei suoi membri saranno al massimo da lontano.

Ci resta ancora una squadra da svelare, che avrà Ghost Rider come leader. Avremo questa rivelazione tra ora e il lancio, il 6 agosto. Dai un'occhiata ai Cavalieri della Perdizione in azione qui sotto: