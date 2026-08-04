Marvel Tokon: Fighting Souls mostra nuove modalità single-player e multiplayer nel trailer di lancio

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Marvel Tokon: Fighting Souls manca solo pochi giorni al lancio, e prima del suo rilascio Arc System Works ci ha dato uno sguardo a tutta l'azione esplosiva che vedremo in quello che definisce il combattimento tag 4v4 definitivo. A pensarci bene, non ci sono altri combattenti 4v4 a coppia che mi vengano subito in mente, quindi potrebbero avere il titolo lì di default.

Con 20 personaggi giocabili distribuiti in 5 squadre al lancio, oltre a 5 storie uniche da completare mentre affronti il tuo team contro Il Promotore e il Campione, c'è già una buona quantità di contenuti in Marvel Tokon: Fighting Souls a quanto pare. Tuttavia, nel trailer di lancio vediamo modalità aggiuntive come Battle Arcadia, Arcadia Rumble, All-Star Arena e Training. L'addestramento è abbastanza autoesplicativo, ma il trailer non entra troppo nei dettagli delle altre modalità.

A quanto pare, tutto ciò che riguarda Arcadia significa che giocherai come versioni più carine e più piccole dei tuoi personaggi preferiti, correndo in un'area aperta. L'All-Star Arena sembra una sorta di aggiunta roguelike per giocatore singolo, permettendoti di selezionare le battaglie con squadre diverse.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto e tieni d'occhio ulteriori contenuti su Marvel Tokon: Fighting Souls quando il gioco uscirà il 6 agosto.