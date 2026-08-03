Marvel Tokon: Fighting Souls per offrire importanti correzioni sulle prestazioni del PC nella patch del primo giorno
Dopo che i giocatori su Steam hanno segnalato gravi problemi di prestazioni nella Open Beta, Arc System Works promette di risolverli prima del lancio di questa settimana.
Marvel Tokon: Fighting Souls parte tra soli tre giorni, offrendoci un'esperienza unica di combattimento a coppie con squadre di quattro che si sfidano tra loro, con alcuni degli eroi e villain più famosi della Marvel. Il gioco viene lanciato sia su PS5 che su PC, ma i giocatori su quest'ultima piattaforma hanno visto recentemente il loro entusiasmo diminuito, poiché durante la Open Beta i giocatori su Steam hanno riscontrato diversi problemi di prestazioni con il gioco.
Calo di frame rate, lag, qualsiasi cosa. Poiché Marvel Tokon: Fighting Souls è un combattente competitivo, i frame persi possono fare la differenza tra vincere e perdere un incontro, cosa di cui Arc System Works è fin troppo consapevole. In un nuovo post, lo sviluppatore ha illustrato che una patch del giorno uno sta cercando di introdurre le seguenti correzioni:
- Riduzione dell'uso complessivo della CPU per migliorare le prestazioni
- Correggere cali di frame rate e lag
- Risoluzione di un problema che causa compilazione non necessaria degli shader all'avvio
- Migliorare la compatibilità durante lo streaming con OBS e Discord
- Affrontare problemi di netcode rollback e cross-play
- Stiamo anche lavorando a soluzioni per diversi altri problemi segnalati.
Marvel Tokon: Fighting Souls viene lanciato più avanti questa settimana, il 6 agosto, il che significa che non c'è molto tempo per sistemare una patch enorme. Tuttavia, è chiaro che gli sviluppatori di Arc System Works vogliono che la prima impressione del gioco sia solida su PC quanto lo è su PS5. "Siamo impegnati a assicurarci che Marvel Tokon: Fighting Souls consegni al lancio e oltre," ha detto lo sviluppatore.