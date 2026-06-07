Marvel Tokon: Fighting Souls per ottenere un fumetto dedicato che espanda la lore del gioco

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Quest'estate, all'inizio di agosto, Arc System Works lancerà ufficialmente Marvel Tokon: Fighting Souls, un gioco di combattimento a coppie ambientato in un universo Marvel completamente nuovo e che riunisce personaggi e livelli reinventati, e vede i tuoi eroi e villain preferiti sfidarsi in intense azioni arcade di combattimento.

Con il gioco in uscita su PS5 e PC il 6 agosto, Marvel ha rivelato che offrirà anche un fumetto che mira a "espandere la mitologia del gioco e rivelare le emozionanti storie dei suoi eroi giocabili così come dei suoi antagonisti, il Promoter e il Campione!"

Scritto da Steve Orlando, Tom Waltz e Josh Trujillo, con illustrazioni di Bruno Bull, Athila Fabbio e Ryusei Yamada, e una copertina di Juan Frigeri. Il fumetto è conosciuto come Marvel Tokon: First Strike e il primo numero debutterà il 5 agosto, il giorno prima dell'uscita del gioco.

Puoi vedere la copertina del fumetto qui sotto e tenere d'occhio l'album ad agosto e oltre, mentre Marvel promette di celebrare il debutto del gioco offrendo copertine varianti su selezionati altri fumetti, rendendo omaggio alle illustrazioni e ai design dei personaggi Marvel Tokon: Fighting Souls ', inclusi quelli di Amazing Spider-Man #35, Doom Quest #4, X-Men #35 e #36, Wolverine #26 e altri.

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