Marvel Tokon: Fighting Souls per ottenere un fumetto dedicato che espanda la lore del gioco
Il fumetto rivelerà anche le emozionanti storie passate dei suoi eroi giocabili così come dei suoi antagonisti".
Quest'estate, all'inizio di agosto, Arc System Works lancerà ufficialmente Marvel Tokon: Fighting Souls, un gioco di combattimento a coppie ambientato in un universo Marvel completamente nuovo e che riunisce personaggi e livelli reinventati, e vede i tuoi eroi e villain preferiti sfidarsi in intense azioni arcade di combattimento.
Con il gioco in uscita su PS5 e PC il 6 agosto, Marvel ha rivelato che offrirà anche un fumetto che mira a "espandere la mitologia del gioco e rivelare le emozionanti storie dei suoi eroi giocabili così come dei suoi antagonisti, il Promoter e il Campione!"
Scritto da Steve Orlando, Tom Waltz e Josh Trujillo, con illustrazioni di Bruno Bull, Athila Fabbio e Ryusei Yamada, e una copertina di Juan Frigeri. Il fumetto è conosciuto come Marvel Tokon: First Strike e il primo numero debutterà il 5 agosto, il giorno prima dell'uscita del gioco.
Puoi vedere la copertina del fumetto qui sotto e tenere d'occhio l'album ad agosto e oltre, mentre Marvel promette di celebrare il debutto del gioco offrendo copertine varianti su selezionati altri fumetti, rendendo omaggio alle illustrazioni e ai design dei personaggi Marvel Tokon: Fighting Souls ', inclusi quelli di Amazing Spider-Man #35, Doom Quest #4, X-Men #35 e #36, Wolverine #26 e altri.