Marvel VS Capcom Fighting Collection: Arcade Classics supera il milione di copie vendute

Quando due marchi riconoscibili come Marvel e Capcom si uniscono per qualche giro di scazzottate vecchio stile, la comunità dei giochi di combattimento è entusiasta da bordo campo. O almeno così sembra dalle buone notizie che Capcom ha condiviso con noi oggi.

Si scopre che Marvel VS Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, una raccolta di sette giochi arcade (composta da X-MEN Children of the Atom, MARVEL Super Heroes, X-MEN VS. Street Fighter, MARVEL Super Heroes vs. Street Fighter, MARVEL vs. CAPCOM Clash of Super Heroes, MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes e The Punisher) che spaziano dal classico picchiaduro al picchiaduro e "Me vs. the Hood", ha già raggiunto un milione di copie vendute.

Solo pochi giorni fa, il 12 settembre, il gioco ha festeggiato il suo primo anniversario in vendita. Per celebrare questo doppio traguardo, il gioco è ora scontato del 40% su Steam e lo studio ha voluto rendere omaggio ai suoi personaggi con una nuova opera d'arte commemorativa, che potete trovare qui sotto.

