Marvel's Deadpool VR annuncia la data di uscita e il nuovo cattivo doppiato da John Leguizamo

Il prossimo gioco di Marvel Games sarà un'esclusiva per la realtà virtuale. Deadpool sarà il protagonista di una nuova avventura, in esclusiva per Meta Quest 3, ed è stato rilasciato un nuovo trailer che mostra nuovi cattivi. Uno di loro, Mojo, sarà doppiato da John Leguizamo.

Ricordate che, in questo gioco (niente a che vedere con i film o con il gioco dimenticato del 2012), il mercenario con la bocca sarà doppiato da Neil Patrick Harris. Altri criminali sono Lady Deathstroke, Mefisto, Ultimo e Omega Red. Il gameplay fonde il parkour con il sistema di combattimento in forma libera.

Marvel's Deadpool VR verrà lanciato il 18 novembre solo su Meta Quest 3 e 3S.