Marvel's Deadpool VR Recensione: "Sei un imbarazzo per i giocatori di tutto il mondo"

HQ

Come l'anno scorso, sembra che i giocatori di realtà virtuale stiano trovando nuovi motivi per rispolverare il casco in tempo per Natale, proprio quando la scena VR sembrava avere nuovamente difficoltà. Allo stesso modo, è anche il genere dei supereroi che offrirà l'ambiente migliore per provare nuove mosse d'azione esagerate, e ancora una volta quegli utenti beneficiano della "guerra" tra Marvel e DC. Dove hanno avuto un'esperienza di volo futuristica decente con Marvel Iron Man, e poi un'avventura investigativa più cupa e seria con il premiato Batman: Arkham Shadow dell'anno scorso, ora è il momento per Wade Winston Wilson di mettersi tra i due. Perché Marvel's Deadpool VR è un gioco d'azione folle e sopra le righe con alcune nuove idee di combattimento interessanti accompagnate da una scrittura e un doppiaggio molto adatti.

L'esclusiva Meta Quest 3/3S viene lanciata domani come probabilmente la versione più importante del 2025 per il sistema VR più popolare. E sebbene non raggiunga né cerca la raffinatezza e la sofisticazione della storia di The Caped Crusader, Twisted Pixel Games è riuscito a mettere insieme i diversi ingredienti che potevano far funzionare Deadpool nella realtà virtuale, rivolgendosi allo stesso tempo sia ai fan che ai nuovi arrivati. Attento, se sei il secondo, questo significa sangue incessante e chiacchiere comiche.

Iniziamo con il combattimento come base delle meccaniche qui. Sulla carta, il personaggio si presta a una combinazione frenetica di attacchi a distanza e ravvicinati, ed è praticamente quello che si fa più e più volte nei diversi scontri. Impugna sia le armi da fuoco (disponibili ai lati del fianco) sia le spade (che estrai dalla schiena), che devi alternare con i gadget aggiuntivi (come il rampino, sulla parte bassa della schiena, o le granate appiccicose, sull'avambraccio sinistro) e le lame e le armi da fuoco fornite dai nemici e dall'ambiente (come gli shuriken ninja, archi e frecce, fucili a pompa...).

Annuncio pubblicitario:

Per rendere il personaggio uno stile tuttoDeadpool, gli sviluppatori hanno introdotto in modo convincente alcune delle caratteristiche più riconoscibili del personaggio. Le armi lasciate cadere, ad esempio, non cadono effettivamente a terra, ma fluttuano sopra i cadaveri per qualche secondo così puoi afferrarli facilmente al rallentatore. Questa è probabilmente la scelta di design migliore implementata qui per dargli l'atmosfera dei film e fumetti Deadpool, ma ovviamente ci sono finali raccapriccianti che ti fanno ridere o urlare, o mosse atletiche per attraversare l'ambiente (qui sono eseguiti comodamente anche la corsa sui muri e il doppio salto). Inoltre, c'è il principale "superpotere" di Deadpool da tenere a mente e usare a tuo vantaggio: la sua capacità di rigenerare arti smembrati.

Dopo una missione iniziale eccezionale arrivi al mondo hub (o universo?) del gioco, dove affronti i diversi capitoli che, insieme a una serie di collezionabili, potenziamenti, stanze segrete e punteggi alti, rendono il gioco sostanzioso per gli standard VR. L'idea qui è principalmente quella di farti modificare il tuo stile di gioco per affrontare i diversi tipi di nemici, sia in orde, ondate o boss finali. All'inizio è più impressionante e sorprendente e c'è poca o nessuna atmosfera di esplorazione o avventura, a parte qualche fumetto collezionabile, ma direi che continuavo a tornare solo per il combattimento sciocco e sopra le righe. Diventa anche ripetitivo e alcuni nemici erano troppo semplici, bloccando persino le animazioni se eri a 20 metri da loro, ma il successivo finisher di solito me lo faceva dimenticare.

Ah, i finisher e le combinazioni. Sono stati tra i migliori che abbia mai provato, non quest'anno, ma in VR in generale, e questo è naturalmente un grande vantaggio per un gioco Deadpool. Afferrare con la pistola un tizio cecchino, tirarlo verso di te per tagliarlo a metà al rallentatore, poi afferrare i suoi oggetti da lancio con ogni mano e fermare due nemici in fuga da direzioni diverse è solo un esempio di ciò che puoi fare, e non è solo per il tuo divertimento, dato che il gioco introduce un ambiente di "livestream" che ti fa mostrare davanti agli spettatori, Come farebbero oggi Viewtiful Joe. E questi migliorano solo nei combattimenti con i boss scriptati, ma ovviamente.

Annuncio pubblicitario:

Per mantenere tutto il sangue e gli arti volanti sullo schermo a un ritmo costante, e poiché gira su hardware potente ma portabilmente autonomo Quest 3, il gioco fa qualche concessione grafica. La conclusione dei personaggi ispirata al fumetto in cel shading funziona abbastanza bene, ma gli ambienti spesso sembrano provenire dall'era Gamecube, e alcuni corridoi semplici e semplici di Helicarrier lo annunciano già fin dall'inizio del gioco. I compromessi sono comprensibili e la norma con questo formato, ma non potevo fare a meno di desiderare grafica più elaborata.

Quindi, dopo aver fatto cento esecuzioni e riavviato il gioco un paio di volte a causa di qualche glitch occasionale (uno di essi, fastidiosamente, ha tenuto un prompt tutorial sullo schermo per sempre), c'è qualcosa che sostiene questa esperienza volutamente sciocca e superficiale? Sì, c'è, e per me è l'altro motivo principale per provare questo gioco: la scrittura e il doppiaggio.

Perché parlare dal proprio sé decapitato è già abbastanza esilarante, ma questo gioco non sarebbe lo stesso senza il continuo chiacchiericcio incessante, che è anche un elemento fondamentale del personaggio. Via comunicazione, parlando da soli o durante gli incontri, le battute scritte in modo intelligente e splendidamente eseguite sono lì per intrattenerti in ogni momento, letteralmente. Semplice ed efficace così, ma in un modo che raramente vediamo in VR. E come ottima notizia per chi non parla inglese, anche se vi mancheranno Neil Patrick Harris e il resto del cast di Hollywood, c'è anche un doppiaggio di altissima qualità in altre lingue. Sapete tutti che leggere i sottotitoli non è la scelta migliore in VR, e perché preferireste concentrarvi su modi creativi per massacrare i nemici mentre l'ennesima battuta viene riferita all'orecchio.

Dal "me l'hai fatto tu, giocatore di merda" quando vedi la ripetizione della tua morte stupida, alla continua rottura della quarta parete o ai riferimenti arguti ai videogiochi (inclusi i loot box) e alla cultura pop, è così che viene fatto in VR e qualcosa che regge e eleva un gioco onestamente ridicolo dove le esecuzioni ridicole sono l'unico unico punto principale.

Quindi, ben fatto, Twisted Pixel e Meta, avete centrato l'umorismo e il tipo di esperienza che Deadpool doveva essere in VR. Non aspettarti enigmi e gadget intelligenti, perché si tratta di un massacro diretto e senza scuse, ed è il nuovo gioco Quest che vorrai mostrare ai tuoi amici questo Natale (purché siano 18+, anche se ci sia una modalità Kidpool, per inciso).