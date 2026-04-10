Marvel's Guardians of the Galaxy sembra dirigersi verso Switch 2

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Nonostante le ottime recensioni, il gioco del 2021 Marvel's Guardians of the Galaxy ha avuto scarsi risultati commerciali. La Marvel nel suo complesso ha subito un netto calo dopo la prima di Avengers: Endgame due anni prima, e nessuno degli attori è tornato per il gioco, i cui personaggi spesso assomigliavano alle versioni di Temu dei loro corrispettivi cinematografici, un fattore che potrebbe aver avuto un ruolo.

Grazie alla sua inclusione in PlayStation Plus Extra e Game Pass, alla fine attirò un gran numero di giocatori, ma purtroppo non si parlò mai di un sequel, e Square Enix dichiarò che il gioco non aveva raggiunto gli obiettivi di vendita.

Ora, però, sembra essere sul punto di avere una seconda possibilità. Gematsu osserva che una versione per Switch 2 di Marvel's Guardians of the Galaxy ha improvvisamente ricevuto una classificazione per età dal Taiwan Digital Game Rating Committee, che è il loro equivalente di PEGI. Non è ancora stato annunciato alcun rilascio del genere, ma è molto probabile che avvenga presto, anche se non dovrebbe essere considerato una conferma al momento (ci sono stati alcuni casi in cui tali informazioni si sono rivelate false).

Speriamo che il pubblico di Switch 2 ci venga in massa, perché è davvero un gioco che merita un destino migliore. Puoi leggere la nostra recensione qui se vuoi saperne di più.