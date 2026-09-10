Marvel's Guardians of the Galaxy sta finalmente ricevendo una versione nativa Switch 2

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Mentre gli utenti Nintendo Switch sono riusciti a giocare al brillante e spesso trascurato Marvel's Guardians of the Galaxy sfruttando la versione Cloud del gioco sulla piattaforma, presto ci sarà un modo per apprezzare il gioco a un livello migliore, come suggerivano precedenti rapporti.

Eidos Montreal ha svelato una nuova edizione speciale Encore del gioco, esclusiva per Nintendo Switch 2 e che finalmente porterà una versione nativa del progetto sulla piattaforma Nintendo.

Questa edizione è ottimizzata per il sistema Switch 2, offrendo una modalità grafica Quality che mira a 30 fps a risoluzione 1440p e un'alternativa Performance che raggiunge i 40 fps a 1080p quando è in dock e in modalità TV. Questo si aggiunge poi a 30 fps in modalità portatile, senza che la risoluzione esatta per il portatile non venga menzionata esplicitamente.

Quello che sappiamo anche è che questa versione del gioco includerà un "set completamente nuovo di outfit glam rock" per gli eroi cosmici al centro del gioco, che sarà esclusivo di questa edizione e della Switch 2.

Detto tutto ciò, la data ufficiale di lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy su Switch 2 è fissata per il 5 novembre e puoi vedere il trailer di annuncio dell'Encore Edition qui sotto.