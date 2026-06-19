Marvel's Midnight X-Men, Fantastic Four e Spider-Man inizieranno tutti lo stesso giorno

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Quando Marvel Comics annunciò l'etichetta Midnight, che si trattava di un'esplorazione più oscura e contorta di alcuni dei personaggi più famosi della storia Marvel, pianificò di presentare le tre saghe che avrebbero dato inizio all'etichetta più ampia in una serie a scaglioni. Midnight X-Men avrebbe debuttato in agosto, tutto prima di Midnight Fantastic Four a settembre, e poi Midnight Spider-Man in ottobre. Il gigante dei fumetti ha cambiato idea.

Ora ci viene detto che tutti e tre i numeri inaugurali di questa nuova serie a fumetti debutteranno lo stesso giorno di ottobre. Per quanto riguarda il motivo per cui la Marvel ha deciso di fare questo, in sostanza, vuole dare a questi debutti un grande spettacolo, vedendo arrivare tutti e tre in un giorno in cui nessun'altra storia Marvel verrà rilasciata.

"I numeri di debutto di tutti e tre i titoli usciranno insieme in stand il 7 ottobre come gli unici nuovi fumetti Marvel usciti quel giorno, una mossa significativa e rara che riflette la portata unica del progetto e il potenziale di conquistare i lettori."

Per saperne di più su cosa aspettarsi da Midnight, potete andare qui per una sinossi approfondita di ogni linea di fumetti, ma per chi cerca qualcosa di più facilmente reperibile, la spiegazione qui sotto fa un grande lavoro pesante.

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"Gli X-Men non combattono più per essere accettati, hanno fame di sangue. I Fantastici Quattro si avventurano nell'ignoto non per salvare il mondo—ma per scatenare terrore su di esso. E Spider-Man scopre che con grande potere... arriva qualcosa di mostruoso."