Marvel's Spider-Man ottiene una mod multiplayer funzionante ed è caotica come ti aspetteresti

Quando Marvel's Spider-Man 2 ha confermato che avrebbe avuto due protagonisti, i giocatori hanno immediatamente pensato al potenziale cooperativo del gioco. Insomniac ha sempre pianificato che il sequel avesse una storia per giocatore singolo, però, e quindi le speranze multiplayer sono state deluse. Cioè, fino a quando un modder non è intervenuto per consentire a più lanciatori di web di farsi strada attraverso New York.

Una mod è ora disponibile sulla versione PC di Spider-Man Remastered che consente il multiplayer, e già le clip si stanno diffondendo su Internet mostrando il potenziale della creazione di hbgda. In free-roam, la mod offre ai giocatori l'esperienza di Spider-Verse che avevano sognato, ma nelle missioni della campagna le cose sono molto più caotiche.





La mod è disponibile per il download ora, ma è accessibile solo tramite Patreon, il che potrebbe scoraggiare alcune persone. Se hai degli amici di Spidey che vogliono farsi strada attraverso New York con te, però, sembra che ora sarete in grado di ripulire le strade insieme.