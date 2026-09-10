HQ

HQ

Con questi tre brillanti titoli di Spider-Man, Insomniac ha dimostrato di aver perfezionato, come pochi altri, la difficile arte di tradurre la quasi utopica fantasia di potere dei supereroi nel mezzo videoludico. Giocare come supereroe deve essere straordinario; altrimenti, l'illusione crolla. In Spider-Man, questo significava, prima di tutto, catturare la sensazione esaltante di dondolarsi tra i grattacieli di New York. Lo studio più prolifico di PlayStation ha superato perfettamente questo compito, e il fatto che anche il combattimento e la storia funzioniassero alla perfezione è stato praticamente la ciliegina sulla torta. Ora hanno rivolto la loro attenzione a un supereroe molto diverso nella persona di Wolverine. James Logan Howlett, come viene effettivamente chiamato, è più con i piedi per terra nei suoi movimenti, (molto) più brutale nel suo stile di combattimento e, data la sua età avanzata, ha visto più di quanto Peter Parker vedrà mai - anche se non ricorda molto.

Se la sfida in Spider-Man era districare una trama cristallina ma comunque complicata, Wolverine è un personaggio più sfuggente da affrontare. Come personaggio meccanico di gioco, è meno unico, poiché si allinea più da vicino al tipico protagonista d'azione in termini di combattimento e movimento. Questo influenza Marvel's Wolverine, che, in gran misura rispetto ai giochi di Spider-Man, si allinea con i suoi corrispettivi di genere. Fortunatamente, però, Insomniac è riuscito a catturare le qualità distintive del personaggio e, anche se non azzeccano tutti gli elementi al primo tentativo, Marvel's Wolverine resta comunque un gioco ben eseguito e avvincente a modo suo.

Annuncio pubblicitario:

Uno degli aspetti in cui Insomniac fortunatamente ci riesce è il modo in cui Wolverine taglia, strappa e fa a pezzi gli avversari. Le sue abilità di combattimento, in altre parole. È un piacere saltare venti metri avanti, artigli in primi, e far cadere un mercenario ignaro, solo per trafiggerlo con una raffica di colpi. Inizia semplicemente con due tipi di attacchi standard e uno speciale da ricaricare, ma Insomniac aggiunge gradualmente altri tipi di attacco man mano che avanzi attraverso l'albero delle abilità, che è lineare ma utile; alla fine avrai un arsenale di attacchi che rendono il volume di battaglie un enorme piacere in cui immergersi. Non è un sistema di combattimento con un mare di combinazioni di attacchi diversi e un tetto di abilità vasto come una casa signorile. No, Marvel's Wolverine riguarda pochi attacchi soddisfacenti che sono piacevoli da eseguire e sono brutalmente ben animati. È il suono dell'acciaio che incontra l'acciaio quando parhi un attacco, artigli di adamantio che trafiggono una testa da sotto, o un pugno allo stomaco che manda un assassino urlante, braccia e gambe agitate, oltre una sporgenza.

Avrei voluto vedere più varietà nei nemici, e sarebbe stato anche adatto a Insomniac sperimentare un po' di più con gli scenari di combattimento - così che l'ambiente, ad esempio, avesse un ruolo maggiore - ma non posso negare quanto mi sia divertito a interpretare questo Wolverine agile, fulmineo e brutale.

Altrove, c'è più margine di miglioramento. Adoro l'animazione di salto di Wolverine quando praticamente si lancia in avanti da un bordo, ma il platforming del gioco sembra troppo lineare ed è quindi un'occasione mancata. Ci sono molte sezioni in cui devi saltare da un tetto all'altro - ci sono persino classiche sequenze di inseguimento - ma mentre Insomniac trova un equilibrio tra accessibilità e gameplay basato sull'abilità in Spider-Man, qui sembra che temessero che tu possa fallire. Tutti gli elementi con cui dovresti interagire sono sempre posizionati in una linea quasi perfetta, quindi è semplicemente una questione di saltare al momento giusto. E il tempismo è molto indulgente. Quanto sarebbe stato bello se la sfida fosse stata solo un po' più grande, perché è bellissimo quando Logan salta, dondola e sale.

Annuncio pubblicitario:

Provo lo stesso riguardo all'implementazione dei sensi eccezionali di Wolverine. È divertente quando riesce a dedurre quali pulsanti su una serratura a combinazione sono stati premuti, ma usare il suo acuto senso dell'olfatto per seguire una traccia olfattiva visualizzata è una meccanica stanca che ormai tutti gli sviluppatori dovrebbero davvero evitare.

Per quanto poco sviluppati possano essere, sia gli elementi platform che quelli investigativi aiutano a creare spazi di respiro tra i tanti combattimenti. Lo fanno anche le sezioni in cui il ritmo rallenta e Logan può, a suo piacimento, osservare l'ambiente e chiacchierare con i suoi alleati. Questi spazi di respiro sono vitali per il ritmo di quello che, in fondo, è sorprendentemente un gioco d'azione lineare e all'antica, proprio come lo facevano loro un tempo.

Marvel's Wolverine si concentra su una manciata di luoghi, portando Logan da ovest a est, e anche se a volte ci sono diversi percorsi tra cui scegliere, la progressione è costante. Qui non ci sono hub, né è nemmeno "ampiamente lineare"; semplicemente un'avventura intensa e itinerante per il mondo di 15 ore con livelli progettati in modo compatto e relativamente pochi sistemi. Solo la sezione Tokyo dell'avventura di Wolverine suggerisce qualcosa di più aperto, con le sue numerose strade e vicoli. È l'area più affascinante di Marvel's Wolverine, perché sembra viva e ricca di luoghi distintivi, come una sala arcade splendidamente progettata, che purtroppo finisce per essere distrutta. Ma anche a Tokyo, le opportunità di esplorazione sono rare come altrove, e i contenuti secondari sono limitati, a casse contenenti materiali usati per sbloccare nuove tute (perché Insomniac ama le tute), bottiglie di whisky per i potenziamenti e "porte da incubo" che portano a piccole sfide separate di combattimento e platform e sbloccano i ricordi di Logan. Queste ultime sono chiaramente le cose più belle di queste, quindi assicurati di completarle.

Proprio come è successo con 007 First Light, è rinfrescante giocare a un gioco AAA di alto livello che osa limitarsi e non ha paura di non soddisfare tutti i requisiti classici, ma crede di essere sufficiente per realizzare una portata più limitata in modo soddisfacente. Ma sebbene in generale sia soddisfatto della direzione più lineare e compatta presa dagli sviluppatori californiani, non posso ignorare il fatto che il passaggio dal mondo aperto di Spider-Man a uno lineare porti con sé certe aspettative che il gioco fatica a soddisfare appieno. Mentre Spider-Man si allinea naturalmente con titoli come Horizon e Ghost (di Tsushima/Yotei) nel portafoglio first-party di Sony, Marvel's Wolverine ha più in comune con The Last of Us e God of War, e qui diventa chiaro che, sotto certi aspetti, Insomniac non è abile quanto Naughty Dog e Santa Monica. Molti degli ambienti mancano di quel livello finale di dettaglio e vitalità necessario per farli davvero co-narratori della storia, e quando Logan e un alleato si dedicano al classico "walk and talk", spesso c'è un leggero scatto nel modo in cui l'NPC si muove nell'ambiente, qualcosa che non vedresti mai in un gioco di nessuno dei due studi menzionati. Non fraintendermi, Marvel's Wolverine è ancora un gioco bellissimo e rifinito i cui alti valori produttivi emergono davvero; semplicemente non è al livello dei migliori in assoluto in termini di direzione artistica e abilità tecnica.

Il fatto che Insomniac, nonostante le mancanze sopra menzionate, riesca comunque a farlo così bene è dovuto in gran parte alla storia avvincente. La trama stessa è una bella storia classica di supereroi, che ammetto perde un po' la direzione nelle ultime ore, ma sono i personaggi e i loro rapporti reciproci a lasciare davvero il segno. Liam McIntyre riesce a infondere a Logan sia rabbia cruda e animalesca sia vulnerabilità, il che conferisce profondità al personaggio. Per molti versi, è un solitario che non lascia che gli altri si avvicinino troppo, ma a differenza di un ghiottone selvaggio, ha comunque un branco a cui è leale e per cui farà di tutto per aiutare. E poiché è fondamentalmente una persona empatica, crea anche nuovi legami con chi ha bisogno di lui e con chi ha bisogno.

La più evidente è la sua relazione con Jean Grey. Logan la incontra durante una missione per il suo mentore Nathaniel Essex (un Troy Baker meravigliosamente abile), che guida il Team X, che include anche Sabretooth e Mystique. No, gli X-Men non compaiono in Marvel's Wolverine, il che è in realtà un sollievo, perché dà a Insomniac una migliore opportunità di concentrarsi su pochi personaggi. Jean guida il suo gruppo di mutanti, che sono stati rapiti dal losco tech bro e odiatore di mutanti Bolivar Trask. All'inizio non vuole il suo aiuto, ma presto si rende conto che il suo cuore e le sue abilità sono al posto giusto, dopodiché le due fazioni mutanti uniscono le forze.

L'arrivo di Jean accende in Logan una scintilla di empatia e forse anche un sogno di vivere una vita più tranquilla. Lo puoi sicuramente capire. Jean Grey, interpretata da Kirzia Bajos, è una persona infinitamente premurosa e simpatica, ma tutt'altro che noiosa. È felice di bere whisky e di irrompere in cocktail eleganti, e le sue capacità telepatiche sono, per usare un eufemismo, impressionanti. L'uno nell'altra, entrambi trovano qualcosa che mancava senza rendersene conto, ed è davvero commovente da vedere. Ma la sua influenza su Logan non piace esattamente al mentore Essex, il cui approccio più calcolatore al benessere dei mutanti non si allinea esattamente con l'umanesimo di Jean, il che mette Logan in una posizione difficile - non esattamente facilitata da un Sabretooth selvaggio e violento, che, non sorprende, è completamente dalla parte del capo.

Potrebbe non essere troppo difficile intuire dove si porterà a parare, ma non importa molto, perché la narrazione porta con sé un peso drammatico di tragedia inevitabile affascinante da vedere. E poiché Insomniac dà ai suoi personaggi centrali così tanto spazio, le loro azioni e i loro destini assumono un peso che lascia un'impressione duratura. In realtà mi sono sentito attratto da come Mystique sceglieva di recitare, perché anche lei ha lo spazio per essere una persona e non solo un espediente narrativo.

Senza svelare troppo, alcune di queste relazioni culminano in uno scontro all'ultimo sangue: dopotutto, stiamo affrontando Logan. Marvel's Wolverine presenta una manciata di battaglie contro boss che, come il sistema di combattimento, migliorano sempre di più man mano che il gioco avanza, con la complessità che aumenta gradualmente. Alcune sono deludenti sia meccanicamente che in termini di spettacolo, ma ci sono anche momenti di spicco in cui Insomniac cambia improvvisamente la natura dello scontro con meccaniche uniche, o aumenta il dramma al livello giusto e ad alta intensità.

Non sarebbe un vero gioco di Wolverine senza sequenze in moto, e queste funzionano come crescendo bombastici, seppur semplicistiche, per liberare il palato prima del prossimo scenario di combattimento standard. Non è che Marvel's Wolverine manchi di spettacolo, ma in realtà speravo in qualcosa di più dalle scene d'azione del gioco, dato che la sua natura lineare richiede quel tipo di momento; eppure, sebbene alcune siano ben realizzate, nessuna passerà ai libri di storia.

Lo stesso si può dire di Marvel's Wolverine nel suo complesso. È un piacere da giocare, funziona senza problemi ed è davvero divertente. Cattura Wolverine come personaggio sia meccanicamente che narrativamente, rendendo davvero soddisfacente mettersi nei suoi panni. Ma è anche un po' poco ambizioso. Avrei voluto che Insomniac si fosse spinta un po' oltre negli scenari di combattimento, nelle scene d'azione e nel design dei livelli, e che la loro immaginazione volasse libera con il platforming. Questo avrebbe reso Marvel's Wolverine un gioco d'azione di altissimo livello. Così com'è, deve accontentarsi di essere davvero un ottimo gioco del suo genere.