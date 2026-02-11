Marvel's Wolverine apparentemente non sarà al State of Play di domani
Insomniac lascia intendere che altre notizie arriveranno invece nella "primavera 2026".
Con un'ora di trasmissione di State of Play da consumare domani sera, si potrebbe pensare che molti giochi first-party per PlayStation saranno serviti, soprattutto con un focus sui progetti in arrivo nel 2026. Quindi sicuramente Marvel's Wolverine sarà un attore chiave, giusto?
A quanto pare no. Quando è stato chiesto quando vedremo la prossima volta Marvel's Wolverine, lo sviluppatore Insomniac Games ha dichiarato di mantenere la sua tempistica "Primavera 2026 ", il che significa che lo stato di gioco di metà febbraio non corrisponde affatto.
Forse questo implica che tra un mese o due si verificherà un altro State of Play dedicato a Wolverine, simile a quanto abbiamo visto in passato per Ghost of Yotei e Borderlands 4.
Così com'è, ci aspettiamo che Wolverine uscirà nell'autunno del 2026 su PS5, anche se questo deve ancora essere confermato.