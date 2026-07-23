Marvel's Wolverine attore ha studiato cani rabbiosi per interpretare un Logan più selvatico

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La star di Wolverine Liam McIntyre si è impegnato al massimo per interpretare Logan in Marvel's Wolverine, tanto che ha studiato cani rabbiosi per diventare una versione più selvaggia di Logan, spingendosi in luoghi dove non si trovava dai tempi della scuola di recitazione per creare la migliore versione possibile del personaggio.

"[Mi ha chiesto molto] emotivamente e drammaticamente e mi ha spinto in posti dove non ero mai stato," McIntyre ha detto a Entertainment Weekly in una recente intervista. Per lo più, questo si riferisce al fatto che insegue la versione furiosa di Logan, quando diventa più Wolverine che l'uomo dietro la maschera. Alla ricerca di quella versione del personaggio, cercò di trovare video di cani rabbiosi.

"Prima di tutto, molto difficile da trovare, probabilmente meglio così," McIntyre spiegò, aggiungendo che più che studiare animali malati, doveva essere "coraggioso in modi in cui forse non lo sarei stato come attore in quel modo specifico per un po'."

Quando si è dato il massimo per la sua prestazione, ricorda che il team l'ha trovata "terrificante", cosa di cui inizialmente era orgoglioso, e gli ha fatto capire che le persone che lavoravano al gioco con lui lo sostenevano. "Sono una squadra così buona che ti senti al sicuro. Mi aiuteranno se non dovesse funzionare. Me lo diranno. Non lasceranno che accada. Quindi ho potuto fare grandi svolte con il mio personaggio grazie alla mia fiducia così profonda," ha detto McIntyre.

Potremo vedere le prestazioni complete di McIntyre quando Marvel's Wolverine uscirà il 15 settembre su PS5.