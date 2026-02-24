news
Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine conferma la data di lancio di settembre
Insomniac ha finalmente rivelato quanto tempo mancarà al rilascio della più grande esclusiva PlayStation di quest'anno di GTA 6.
Molti di noi si aspettavano che PlayStation avesse uno State of Play incentrato su Marvel's Wolverine intorno al Summer Game Fest a giugno, e che finalmente avremmo avuto una data di uscita esatta per il tanto atteso gioco di Insomniac. Beh, sorpresa!
Il talentuoso team che ci ha già dato Marvel's Spider-Man 2 e Ratchet & Clank: Rift Apart su PlayStation 5 ha improvvisamente confermato che Marvel's Wolverine uscirà su PS5 il 15 settembre. Questo significa che la più grande esclusiva PlayStation del 2026 arriverà una settimana dopo Phantom Blade: Zero e due mesi prima di Grand Theft Auto VI.
Non abbiamo ricevuto un trailer o altro per celebrare questo annuncio, quindi aspettatevi di vedere molto di più Marvel's Wolverine nei prossimi mesi.