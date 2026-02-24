Marvel's Wolverine conferma la data di lancio di settembre

HQ

Molti di noi si aspettavano che PlayStation avesse uno State of Play incentrato su Marvel's Wolverine intorno al Summer Game Fest a giugno, e che finalmente avremmo avuto una data di uscita esatta per il tanto atteso gioco di Insomniac. Beh, sorpresa!

Il talentuoso team che ci ha già dato Marvel's Spider-Man 2 e Ratchet & Clank: Rift Apart su PlayStation 5 ha improvvisamente confermato che Marvel's Wolverine uscirà su PS5 il 15 settembre. Questo significa che la più grande esclusiva PlayStation del 2026 arriverà una settimana dopo Phantom Blade: Zero e due mesi prima di Grand Theft Auto VI.

Non abbiamo ricevuto un trailer o altro per celebrare questo annuncio, quindi aspettatevi di vedere molto di più Marvel's Wolverine nei prossimi mesi.