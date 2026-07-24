Marvel's Wolverine mostra un mondo senza gli X-Men nel suo trailer della storia

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Abbiamo visto molto sangue e azione quando Marvel's Wolverine ci ha mostrato per la prima volta una vera panoramica del gameplay, ma ora abbiamo un'idea molto più chiara del perché Logan stia tagliando persone in tutto il mondo. In Marvel's Wolverine, Logan combatte in un mondo senza X-Men, dove il futuro dei mutanti dipende da lui e da pochi altri.

Nel gioco, Bolivar Trask così come la più ampia Trask Industries saranno i nostri principali antagonisti. Lady Deathstrike e la Mano avranno anch'esse una forte presenza antagonista, come vediamo nel trailer della storia qui sotto. I nostri eroi sono l'improbabile alleanza di Mystique, Sabretooth e Logan, insieme a Nathanial Essex e Jean Gray, che vogliono assicurarsi che i mutanti abbiano un futuro nel mondo.

Anche Logan è in un viaggio di scoperta di sé. Mentre affronta il destino della specie mutante tra le mani, ha anche il suo passato che pesa sulle spalle, e una bestia dentro di sé pronta a sfuggire quasi in qualsiasi momento.

Marvel's Wolverine esce il 15 settembre per PS5.