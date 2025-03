Masahiro Sakurai ritiene che gli sviluppatori giapponesi dovrebbero rimanere concentrati sui giochi tipicamente giapponesi

HQ

Per molto tempo, i giochi giapponesi sono stati il gold standard quando si trattava di videogiochi, il che forse non sorprendeva dato che erano principalmente Nintendo e Sega (e successivamente Sony) a fornire console. Tuttavia, da qualche parte intorno al lancio di Xbox nel 2001, questo ha iniziato a cambiare e i giochi occidentali sono diventati molto più comuni a scapito di quelli giapponesi.

Questo ha portato molti sviluppatori giapponesi a iniziare a sviluppare giochi per un pubblico occidentale, spesso con risultati piuttosto contrastanti, ma da molti anni il mondo dei giochi giapponesi sta ritrovando la sua strada. Ciononostante, negli ultimi anni è emerso un nuovo concorrente, ovvero la Cina.

L'industria dei videogiochi cinese sta crescendo come un matto con giochi come Genshin Impact e Black Myth: Wukong, e in un'intervista con Entax (via Automaton), al creatore di Smash Bros. Masahiro Sakurai è stato chiesto cosa pensa che gli sviluppatori giapponesi dovrebbero fare al riguardo per rimanere rilevanti. La sua risposta è stata qualcosa con cui immaginiamo che molti simpatizzeranno:

"Non è proprio una mia idea, ma come tendenza del settore, penso che i giapponesi dovrebbero continuare a perseguire le cose che piacciono ai giapponesi".

E chi compra giochi giapponesi al di fuori dei confini del paese, lo vuole specificamente giapponese, dice:

"Penso che cerchino l'unicità e il divertimento dei giochi giapponesi".

Come la vede, gli sviluppatori di giochi giapponesi dovrebbero adattarsi o continuare a creare giochi a modo loro?