Masahiro Sakurai rivela la data di lancio di Kirby Air Riders e spiega perché ha realizzato il gioco

Il 2025 è diventato l'anno del kart racer grazie a una serie di esempi di alto profilo come Mario Kart World e Sonic Racing: CrossWorlds già disponibili o in arrivo, e supportati da esempi più piccoli come un sequel di Garfield Kart. Un altro titolo che rientrerà in questa categoria è Kirby Air Riders, un gioco che è appena apparso nella sua vetrina, piuttosto lunga, Direct.

Come parte dell'enorme showcase di 45 minuti, il direttore del gioco Masahiro Sakurai è stato il protagonista per parlare di tutte le diverse caratteristiche ed elementi relativi al gioco, il tutto oltre a commentare alcuni degli argomenti che ci hanno incuriosito; Ad esempio, Kirby Air Riders non è solo un altro Mario Kart ?

Sakurai ha commentato il motivo per cui ha finito per creare il gioco, arrivando a spiegare quanto segue:

"C'è stata una forte richiesta da parte di [Shinya] Takahashi, capo dello sviluppo software di Nintendo, e [Satoshi] Mitsuhara, il presidente di HAL Laboratory, Inc. all'epoca.

"All'epoca, stavo lavorando al DLC di Super Smash Bros. Ultimate e non ero davvero in grado di soddisfare la richiesta. Ma sono riuscito a completare una proposta scritta ad alta velocità. In realtà ne ho parlato sul mio canale YouTube, quindi spero che tu dia un'occhiata a quel video".

Continua osservando: "Lo sviluppatore del gioco è... Bandai Namco Studios e non HAL Laboratory, Inc. La mia azienda, Sora Ltd., e Bandai Namco Studios, Inc., sono lo stesso tag team che ha lavorato a Super Smash Bros. per Nintendo 3DS/Wii U e Super Smash Bros. Ultimate".

In aggiunta a ciò, Sakurai chiede retoricamente "se è fondamentalmente Mario Kart" e poi procede a rispondere a questa domanda con quanto segue: "Si gareggia e si combatte con personaggi familiari su percorsi con caratteristiche diverse, o almeno così dicono. Ok, quindi fondamentalmente è come Mario Kart. L'ho anche menzionato quando ho ricevuto la richiesta di realizzare il gioco. Ho chiesto loro se volevano ancora farlo. Ma come sanno i fan dell'originale... Il fascino del gioco non sono le gare!"

Quindi il gioco è fatto, c'è la storia di come Kirby Air Riders è finito nelle mani di Sakurai e anche perché dovresti essere entusiasta anche se hai già un pilota di kart nuovo di zecca da giocare sulla tua console Switch 2.

Per quanto riguarda la data di uscita di Kirby Air Riders, arriverà esclusivamente su Nintendo Switch 2 il 20 novembre.