Masahiro Sakurai tornerà quest'anno con un nuovissimo gioco di Kirby in arrivo su Nintendo Switch 2

Nintendo non ha avuto molto da dire ai fan per quanto riguarda la line-up di lancio first-party per il Nintendo Switch 2 durante il suo Direct dedicato, poiché la maggior parte dei progetti first-party sembra essere pianificata per un debutto entro la fine dell'anno. Uno di questi giochi che si adatta a questo disegno di legge è il prossimo progetto del regista di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai.

Il gioco vede il ritorno della minaccia rosa, poiché Kirby è ancora una volta la star dello spettacolo nel semplice titolo Kirby Air Riders. Non sappiamo davvero come sarà il gameplay - oltre il previsto dal momento che Air Riders sta chiaramente cercando di continuare la serie che è iniziata con Air Ride - poiché non è stato mostrato nulla su questo fronte, ma sappiamo che il gioco proviene da Sora e HAL Laboratory.

In caso contrario, è stata confermata una finestra di rilascio, fissata per il 2025. Sì. Questo è tutto ciò che abbiamo da dire sul gioco finora.