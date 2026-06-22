Maserati ha rinnovato la sua gamma principale

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Maserati ha dato un'occhiata alla loro attuale line-up, composta da GranTurismo, GranCabrio e Grecale, e il risultato è un aggiornamento stilistico più ampio ispirato alla MCPura.

I cambiamenti più evidenti sono nella parte anteriore, dove tutti e tre i modelli adottano un design più marcato a "naso a squalo" e elementi di illuminazione rivisti. Maserati ha inoltre ampliato la gamma di colori di vernice, opzioni di cerchi e opzioni di personalizzazione disponibili.

Sotto il cofano, il V6 biturbo Nettuno riceve una spinta nel GranTurismo e nel GranCabrio Trofeo, che ora erogano 590 cavalli, rispetto ai 550. La potenza extra aiuta i grandi viaggiatori di punta a superare i 320 chilometri orari.

La gamma Grecale acquisisce anche una nuova variante con motore V6 che eroga circa 390 cavalli, posizionata tra i modelli standard e il topo di gamma Trofeo. Il Grecale Trofeo ad alte prestazioni rimane il SUV più potente della gamma con oltre 520 cavalli.

Puoi vedere i cambiamenti di stile nell'effetto qui sotto (tramite Top Gear).