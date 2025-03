Mass Effect: Il gioco da tavolo - Priority Hagalaz

HQ

Sono un grande fan dei primi due giochi Mass Effect. Ricordo di essermi seduto incollato alla TV a guardare Shepard e i suoi compagni salire e scendere negli ascensori più lenti del mondo. Quindi mi è sembrato un po' come un viaggio nella memoria rivedere Shepard, Wrex, Garrus, Liara e Tali, ma ad essere onesti, e dovresti essere in una recensione, sono entrato in questa avventura con basse aspettative.

Mass Effect per me riguarda le relazioni, i drammi, le battaglie epiche e le scelte con grandi conseguenze. Come si traduce tutto questo in un gioco da tavolo che renda giustizia al nome "Mass Effect"? Modiphius ha seguito una strada diversa e offre invece piccoli momenti di space opera in cui l'attenzione è più o meno esclusivamente sull'azione. Ci sono sicuramente elementi narrativi che rendono più piccante l'esperienza - voglio dire, c'è un intero libretto chiamato Narrative Book. Non è, in alcun modo, scritto male o troppo sottile, ma non è neanche lontanamente sufficiente per rendere Mass Effect: The Board Game - Priority Hagalaz un'epopea Gloomhaven che terrà occupati te e i tuoi amici per un anno. No, qui è bang, boom, azione veloce e azione molto divertente che si sente e respira davvero Mass Effect e ottiene quel po' di pepe in più attraverso la tradizione e le storie.

Shepard, Garrus, Wrex, Tali e Liara.

Le aspettative non possono essere così alte da farti pensare che conterrà l'intera anima di Mass Effect, quando è un gioco relativamente economico. È quello che è, e se ti piace, troverai un gioco davvero piacevole. Come Gloomhaven: Jaws of the Lion e Sleeping Gods, non troverai un tabellone di gioco adeguato nella scatola. La bacheca è un libro su cui giri le pagine quando sei progredito nella campagna. È estremamente flessibile e richiede uno spazio minimo e velocizza anche l'inizio effettivo del gioco. Sei miniature con i personaggi sopra citati, due dei quali sono Commander Shepard - sia la versione maschile che quella femminile. I nemici si presentano sotto forma di piccoli gettoni di cartone e ce ne sono molti. Anche l'imballaggio e l'organizzazione non sono qualcosa che evidenzierei come un vantaggio perché ci sono troppe piccole borse con cerniera ed è difficile tenere traccia del contenuto. Ma funziona e non è un disastro e non mi impedisce di divertirmi.

La tavola a forma di libro rilegato a spirale - liscia e buona.

La campagna funziona offrendo una storia in cui, andando per la buona o per la cattiva strada, alla fine finirai in luoghi diversi e avrai condizioni diverse sulla mappa successiva. Non ci sono più di quattro o cinque missioni prima di aver completato l'avventura, ma poiché puoi effettivamente prendere percorsi diversi - Eroe o Rinnegato, proprio come nel videogioco - un replay può offrire un'esperienza completamente diversa. Anche i personaggi sono chiaramente di nicchia, con Wrex che vuole entrare e prendere a pugni e corpo a corpo, Garrus che vuole sparare da lontano e Tali che hackera porte e robot. Detto questo, Modiphius ha trovato l'essenza dell'azione parte dell'originale e l'ha tradotta in un viaggio molto accessibile e divertente.

È accessibile? Sì, questa non è una storia avanzata e non deve esserlo per essere un buon gioco da tavolo con relativa profondità. Il gioco si svolge esattamente allo stesso modo sia che si giochi da soli che con quattro giocatori. Hai sempre quattro dei personaggi sul tavolo e il primo giocatore tira dodici dadi, ne sceglie tre e fa scelte diverse con loro, e poi i dadi rimanenti vanno al giocatore successivo e poi al successivo fino a quando non hanno finito e tutti hanno giocato il loro turno. Durante ogni round, peschi una carta nemica che indica cosa sta facendo il nemico e, tematicamente, può sembrare un po' strano quando un nemico appare improvvisamente alle tue spalle. Ma se uccidi un nemico, ottieni XP e puoi spuntare una piccola casella sulla carta del personaggio e alla fine salire di livello e sbloccare nuove abilità. Saccheggia, corri, spara, fai qualcosa che la missione richiede e poi fai di nuovo la stessa cosa (più o meno) sulla mappa successiva. Sì, è un po' ripetitivo, ma come ho detto prima, la parte narrativa funziona così bene e le meccaniche si adattano perfettamente a un gioco Mass Effect, e tutto sommato, non mi dispiacerebbe farlo di nuovo.

Il regolamento avrebbe potuto essere leggermente migliore.

Detto questo, il regolamento è un po' confuso all'inizio. Non sembra essere messo insieme in modo logico e potrebbe richiedere un po' di lavoro. Speriamo che questo sia qualcosa su cui Modiphius possa lavorare per la prossima stampa. Ma una volta capito tutto, non è affatto molto complicato, tuttavia con un buon regolamento, puoi evitarlo e lasciare che i giocatori inizino più velocemente e senza intoppi.

Una volta terminata la guerra e completata l'ultima missione, puoi semplicemente ricominciare da capo. Abbastanza brillantemente, tutto ciò che devi fare è cancellare alcuni punti e linee che hai creato con la fantasiosa penna per lavagna bianca. Se c'è una cosa Mass Effect: The Board Game - Priority Hagalaz è, è fluido e facile da imparare. Con un nome del genere, potrebbe essere difficile da credere, ma è un dato di fatto. Se entri in questo gioco con le giuste aspettative o almeno pronto a sperimentare qualcosa di diverso dall'intero Mass Effect in una piccola scatola, ti divertirai sicuramente. Non è affatto perfetto, ma vale sicuramente la pena spendere una somma di denaro relativamente piccola.