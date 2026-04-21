Mass Effect Lo sceneggiatore della serie TV smentisce le voci sulle riscritture di non giocatori

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È comprensibile che la miriade di adattamenti videoludici in uscita oggi voglia fare più che accontentare il pubblico già esistente. Streamer come Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max e altri vogliono far crescere un nuovo pubblico con uno show, eppure i giocatori non vogliono sentirsi lasciati indietro. Ecco perché ci ha scioccato più di uno sentire che la serie Mass Effect veniva riscritta per attrarre un pubblico non giocatore.

La notizia ha sorpreso anche Daniel Casey, uno sceneggiatore che lavora alla serie. A causa degli NDA, non ha potuto spiegare completamente la situazione, ma su Bluesky (grazie per il posto, PC Gamer) ha rivelato di non aver sentito nulla riguardo alle riscritture per un pubblico non giocatore.

"Non posso parlare dei dettagli di ciò che sto scrivendo (ho firmato NDA, ecc.) — ma per quel che vale, quell'articolo dell'Ankler mi ha colto di sorpresa tanto quanto te. Non so da dove venga quella frase "pubblico non giocatore" né chi l'abbia detta, ma in nessun momento me l'è stata detta," ha scritto.

La serie TV Mass Effect è stata confermata da un po' di tempo ormai, e con lo stato attuale di BioWare, è possibile che gran parte del futuro di questo franchise un tempo acclamato possa ricadere sulle spalle della serie. Se riuscirà a raggiungere il livello di successo di Fallout, puoi essere certo che la gente chiederà di più Mass Effect. Ma, se non riesce a ottenere successo, allora potrebbe succedere Mass Effect presto sparirà come Dragon Age.