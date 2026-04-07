Mass Effect Sceneggiature TV riscritte per attrarre i non giocatori

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Viviamo nell'età dell'oro degli adattamenti videoludici, ma le serie TV e i film che generano i nostri giochi preferiti non sono solo per chi ci ha giocato in passato. La maggior parte degli studi vorrà espandersi verso un pubblico più ampio, ed è proprio questo il piano con la prossima adattamento Mass Effect di Amazon.

Secondo The Ankler (come notato da Eurogamer), le Mass Effect sceneggiature sarebbero in fase di riscrivere, poiché Peter Friedlander, responsabile della TV globale di Amazon, vuole leggere tutte le sceneggiature dei progetti in sviluppo prima di dare loro il via libera. Questo ha anche portato a far sì che i copioni riscritti vengano rivolti a un pubblico più rivolto al non gaming.

Anche secondo IGN, questo lascia la serie Mass Effect in una sorta di limbo. Anche se sembrava sul punto di essere ordinato per la produzione, ora a causa della necessità di nuove sceneggiature, potrebbe essere che siamo in ritardo per un bel po' nel vedere la serie Mass Effect.

Potrebbero suonare campanelli d'allarme per i fan che vedano uno show su un videogioco volto ad attrarre i non giocatori, ma non sappiamo esattamente come questo cambierà lo show Mass Effect. Potrebbe essere come Fallout, alcuni elementi chiave restano nascosti finché la prima stagione non si rivela un successo, oppure potrebbe essere un segnale d'allarme di ciò che verrà.