Massimizza la felicità nel nuovo rilassante rompicapo D-topia

Nel nuovo mondo, l'intelligenza artificiale non ci ha schiavizzati e trasformati in scatolette di carne che possono essere aperte come spam. In D-topia, il mondo è molto più calmo, molto più felice e molto più luminoso grazie a The Utopia Project, che è stato creato per massimizzare la felicità e il comfort umano.

L'intelligenza artificiale non può fare il suo lavoro da sola, però, e quindi, in qualità di nuovo facilitatore presso la struttura D-topia, dovrai risolvere semplici enigmi e prendere decisioni chiave per migliorare la vita dei residenti. Mentre aiuti le persone e un gatto grassoccio lungo la strada, sembra che migliorerai anche la tua vita.

D-topia pone una forte attenzione alla sua narrazione e alle decisioni che prendi, nonché agli enigmi logici nel suo gameplay. Se ti sembra che ti faccia galleggiare, D-topia è ora disponibile nella lista dei desideri e uscirà su PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Switch 2 e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Se ti capita di essere anche tu in fiera al Tokyo Game Show, puoi dare un'occhiata al gioco allo stand Annapurna.