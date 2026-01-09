Massive Entertainment descrive The Division 3 come un "mostro"

HQ

Massive Entertainment ha attraversato un periodo di successo moderato ultimamente, dato che sia Star Wars Outlaws che Avatar: Frontiers of Pandora si sono dimostrati abbastanza validi ma non sono mai davvero arrivati al livello migliore quando sono stati lanciati su PC e console. Questi sono arrivati anche dopo The Division 2, un gioco che forse non ebbe lo stesso impatto di The Division 1 quando è arrivato e ha rischiato di vedere il supporto post-lancio tagliato prematuramente, con grande disappunto dei fan. Fortunatamente, Ubisoft e Massive hanno capito l'errore e sono tornati a espandere il gioco di recente.

In futuro, The Division 2 farà spazio a The Division 3, un gioco attualmente in produzione a Massive. Non abbiamo ancora molto su cui parlare di questo gioco, ma durante la recente presentazione New Game Plus, il direttore creativo Julian Gerighty è apparso per condividere qualche notizia.

Lo sviluppatore Massive ha chiarito che le aspettative per The Division 3 nello studio sono alte, arrivando persino a dire che avrà un impatto enorme e si sta profilando come un colosso.

"The Division 3 è in produzione, giusto? Non è un segreto; È stato annunciato. Si sta rivelando un mostro. Dentro queste mura a Massive, stiamo lavorando duramente su qualcosa che penso avrà un impatto grande come quello della Division 1."

Non è chiaro quando The Division 3 arriverà, ma forse la presenza a questa showcase è un segnale che Ubisoft si sta preparando a mostrare di più dal gioco durante il 2026 per prepararsi a un lancio sempre più vicino?