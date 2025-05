Massive Entertainment sul futuro di The Division 2: "Continueremo finché la gente vorrà che continuiamo ad andare avanti"

HQ

The Division 2 è stato appena ampliato con il suo DLC Battle for Brooklyn, un nuovo capitolo per il gioco che costituisce parte del suo settimo anno di contenuti e anche un ritorno alla forma per un sequel live-service che una volta sembrava essere un prodotto finito e confezionato. La nuova espansione aggiunge un'intera serie di nuovi contenuti, che si tratti di aree aggiuntive da esplorare, nemici da combattere, bottino da acquisire e altro ancora, ma serve anche come impegno per il futuro del gioco.

Quindi, Battle for Brooklyn significa che The Division 2 è qui per rimanere ancora per un po'? Ho posto questa domanda al direttore creativo Yannick Bancherau durante un'intervista a MCM Comic Con London, dove mi ha detto quanto segue:

"Penso che ci sia un futuro luminoso davanti a noi. Voglio dire, il fatto che stiamo realizzando un DLC ora al settimo anno del gioco, credo, sia un messaggio. È un impegno per quanto crediamo in quanto questo gioco possa andare avanti. Abbiamo un intero anno di contenuti dopo, il settimo anno, che è incredibile e pazzesco se ci pensate, il settimo anno di The Division 2. Ma, sai, il gioco sta prosperando. Il gioco sta crescendo. Quindi, andremo avanti finché le persone vorranno che continuiamo ad andare avanti. Quindi, spero in altri anni di contenuti dopo".

