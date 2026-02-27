Massive ospiterà la prossima settimana una trasmissione per il decimo anniversario di The Division

HQ

È quasi ora che Ubisoft celebri un decennio dall'arrivo di The Division, poiché la prossima settimana Massive Entertainment ospiterà un grande stream per l'anniversario per mettere in luce questo traguardo fondamentale.

Sarà qualcosa che potresti voler provare se sei ancora un appassionato giocatore e fan della serie, dato che è stato confermato che questo stream sarà il luogo dove lo sviluppatore condividerà nuovi aggiornamenti sull'Anno 8 di The Division 2, e anche per condividere notizie su The Division: Resurgence.

Il post di annuncio spiega che questo si concentrerà anche sulla prevista Stagione Anniversaria di quattro settimane per The Division 2, che offrirà articoli e funzionalità esclusive e a tempo limitato.

"La squadra vi guiderà anche attraverso la strada per The Division 2, con uno sguardo ai piani per l'Anno 8, un aggiornamento sui Sopravvissuti e una o due sorprese.

"Infine, il team di The Division Resurgence condividerà alcune novità di gameplay e grandi novità, oltre a dettagli su come assicurarsi ricompense esclusive."

L'orario di inizio dell'evento è fissato alle 17:00 GMT/18:00 CET del 3 marzo, e se segui per diverse ore, puoi procurarti una varietà di oggetti da usare in gioco, con il tempo richiesto e le ricompense evidenziati qui sotto.