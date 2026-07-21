Master Chief guida il Game Pass nella seconda metà di luglio

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Siamo più della metà di luglio e quasi ci avviciniamo all'ultimo vero mese estivo. Come al solito, Microsoft è pronta a svelare cosa potranno aspettarsi gli abbonati al Game Pass dopo la metà del film, e questa volta offrono una gamma molto impressionante di titoli di qualità, con un certo Master Chief come principale attrazione, ma ce ne sono molte altre da provare, come la nuova avventura dello sviluppatore di Pokémon Game Freak. Ecco cosa otterrai (i giochi contrasposti con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio; quelli contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora arriveranno su Game Pass Premium):

In arrivo su Game Pass



The Planet Crafter (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 21 luglio



Shift at Midnight (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 22 luglio*



Hell is Us (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 23 luglio*



Halo: Campaign Evolved (Cloud, Xbox, Console portatile e PC) - 28 luglio*



Mistfall Hunter (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 30 luglio*



Corsair Cove (PC) - 31 luglio*



Heretic + Hexen (Cloud, Xbox, Console portatile e PC) - 4 agosto**



Beast of Reincarnation (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 4 agosto*



Come al solito, ci sono anche bonus gratuiti per tutti gli abbonati, con le offerte di questo mese che includono contenuti extra per Zenless Zone Zero. Vai su Xbox Wire per saperne di più su cosa è incluso.

Purtroppo, ci sono anche alcuni titoli che stanno lasciando il servizio. Questi verranno rimossi il 31 luglio, ma puoi ottenere fino al 20% di sconto con l'abbonamento fino ad allora se vuoi tenerli qualcuno:

Partenza il 31 luglio