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Potrebbe non avere la persona da rockstar di Hideo Kajima o Hideki Kamiya; forse non merita il rispetto quasi universale riservato a nomi come Miyamoto e Todd Howard, ma credo che Peter Molyneux meriti un podio tra i creatori di videogiochi più influenti in circolazione. Un incapace per alcuni, un visionario per altri, Molyneux è rimasto un argomento di discussione per decenni. I suoi giochi promettono così tanto, le sue idee sono così selvagge e uniche che è difficile non apprezzare la sua ambizione elevata, anche se il risultato finale non la raggiunge. Il modo in cui Molyneux crea giochi mi ricorda un po' Argos, in un certo senso. Il negozio britannico ci ha chiesto se volessimo un modo nuovo e completamente unico di fare acquisti e, sebbene la maggior parte del pubblico abbia detto di no, abbiamo apprezzato l'impegno. "Ti piacerebbe un gioco in cui puoi fare tutto?" chiede spesso Molyneux. Gli scettici tra noi scuotono la testa, sapendo che probabilmente è impossibile, ma ce ne sono sempre alcuni che osano sognare.

Masters of Albion - Il presunto ultimo gioco di Molyneux - segue in gran parte questo stile. È un gioco divino, ma non solo un gioco divino, perché aggiunge una gestione urbana più profonda, ti permette di possedere chiunque e tutto per esplorare il mondo a livello del suolo, ti permette di preparare le torte e i panini più disgustosi o gustosi come parte del tuo mondo, lanciare oggetti e sparare fulmini con la punta delle dita. Ce ne sono molte, per dirla semplicemente. Masters of Albion sembra che abbia adottato l'approccio del Deserto Cremisi al suo gameplay, solo con una frazione del budget. C'è la sensazione che tutti abbiano semplicemente detto "sì, perché no?" quando veniva proposta una nuova idea. È rischioso, ma oggi sembra che valga la pena giocarlo un po' in modo un po' pericoloso.

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In parte, questo mix eclettico di meccaniche rende Masters of Albion un po' confuso. Allo stesso tempo, la dose di stranezze aggiunte dal preparare la tua torta di topo o correre in giro come un pollo per qualche minuto ti fa sentire come se stessi creando un gioco che solo Molyneux e il suo team di veterani di 22cans avrebbero potuto inventare. Il senso dell'umorismo in Masters of Albion sarà familiare anche ai giocatori dei vecchi giochi Molyneux, e i fan di Fable adoreranno che il calcio di pollo torni prima del ritorno di Xbox in Albion più avanti quest'anno.

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Quando inizi la tua avventura in Masters of Albion, la maggior parte delle cose più strane e strane non è disponibile. Potresti alzare un sopracciglio per la dimensione dell'insediamento che ti viene assegnato all'inizio, considerando che è un piccolo borgo al massimo. Tuttavia, se si allontana lo sguardo, vedrai che c'è un grande mondo là fuori da esplorare e infine da controllare con la tua enorme mano. Gran parte dell'esplorazione e della progressione in Masters of Albion è legata alla storia del gioco, una storia apparentemente intrigante che è riuscita ad attirarmi. Di solito non ottieni una narrazione così centrale in questo tipo di gioco, e anche se spesso passa in secondo piano per poter gestire la città normalmente, c'è un personaggio nel mondo che va oltre il suo semplice design fantasy, che ti farà desiderare giorno dopo giorno qualcosa di diverso dal semplice vedere la tua città ottimizzarsi un po' di più.

Migliorare e stabilire i tuoi insediamenti può essere piuttosto dispendioso in termini di tempo. Masters of Albion dipende molto dal fatto che tu riceva denaro, e per farlo compila ordini dalla centrale. Ad esempio, può arrivare una richiesta per 20 torte, o 15 panini. Più ingredienti inserisci, più la ricetta è complessa e più risorse ti servirono. Ci sono altri fattori in gioco più avanti, specialmente quando incontri membri di alto rango della società, ma anche nelle fasi iniziali può volerci molto tempo per raccogliere abbastanza soldi per comprare i potenziamenti e costruire gli edifici necessari. È divertente aggiungere un numero assurdo di camere da letto in una casa, o far guardare la finestra di qualcuno per vedere una ballesta, ma quando aspetti minuti interi per far crescere il tuo reddito, la stravaganza risultante perde un po' del suo fascino. C'è un modo per accelerare il lavoro tra le tue fattorie, mulini, miniere, fabbriche, ecc. Fai clic e tieni tenuto un edificio e guardi le risorse che vengono raccolte rapidamente. Tuttavia, questo funziona solo su un edificio alla volta, e non puoi semplicemente accelerare tutto per guadagnare in fretta. Masters of Albion è old-school nel non cercare di dare ricompense immediate ai suoi giocatori, ma sembra solo a suo discapito, trattenendo le parti buone. Forse una modalità sandbox sarebbe benvenuta, che ti permette di divertirti e sentirti davvero un dio nel tuo gioco divino.

Mentre premevo il mio dito magico in una fattoria per accelerare il raccolto del grano, ho presto notato quanto alcuni comandi manuali siano poco organizzati in Masters of Albion. È difficile non sollevare una persona la prima volta che vuoi accelerare il tempo su un edificio, e raccogliere risorse da terra o oggetti da lanciare contro i nemici può essere davvero una seccatura. Un enigma in particolare che mi ha fatto cambiare pietre ritmiche per formare un motivo perfetto si è rivelato incredibilmente frustrante, soprattutto perché le pietre dovevano essere lanciate a metà mappa se volevo muoverle, così da non posarsi nello stesso punto. Potrebbe farti venire voglia di passare più tempo a possedere eroi, creature e lavoratori, ma sotto la lente d'inquinazione vedi che Masters of Albion sembra uscito dieci o vent'anni fa in alcuni punti. L'aspetto generale del gioco è piuttosto grezzo, anche se porta molto fascino.

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22cans non funziona con un budget enorme qui, quindi alcuni difetti possono ovviamente essere perdonati, ma l'interfaccia continua a sembrare piuttosto basilare, ci sono scatti in alcuni punti e l'animazione è così semplice che spesso penso di star giocando a una demo tecnica piuttosto che a una versione completa. Si potrebbe sostenere che un altro anno in fermento avrebbe potuto rendere questo gioco bello e sofferente quanto voleva, ma penso che a quel punto avremmo visto quindici meccaniche aggiuntive senza motivo, invece che gli sviluppatori avrebbero rifinito ciò che già hanno.

Quando inciampa, cade a faccia in faccia, ma quando Masters of Albion ci riesce, ti ricorda perché Molyneux è ancora nel settore dopo tutto questo tempo. Ha una qualità che ti permette di trascurare molti dei suoi difetti più evidenti, un senso dell'umorismo che ti ricorda la prima volta che giochiamo a Fable, e un approccio unico e ambizioso a un genere che oggi non vediamo abbastanza (a parte l'altro gioco di dio recentemente uscito Sintopia). Masters of Albion non è un trionfo. Non farà scendere Fable per diventare il nuovo gioco che definisce l'eredità di Molyneux, ma lascia sicuramente il suo segno. Per me, quello è stato più positivo che negativo, mentre ricordo con affetto i miei giorni in cui facevo il dito medio a ogni lavoratore che mi delusa.