Masters of Albion gli sviluppatori stanno già rispondendo ai feedback dei giocatori, stanno lavorando sui bug del giorno di lancio
Sono emersi problemi con il gioco divino di 22cans, ma non lasciano a noi la responsabilità di risolvere le soluzioni.
Anche con i poteri di un dio a portata di mano, non si riesce sempre a far girare un gioco perfettamente al lancio. Mentre i giocatori si immergono nel Masters of Albion di 22cans, alcuni incontrano problemi di prestazioni, The Heroes Guild e altro ancora. Già lo sviluppatore è intervenuto dicendo di aver sentito parlare di questi problemi e di lavorare a correzioni.
In un nuovo post su Steam, 22cans afferma che migliorare prestazioni e stabilità è una priorità assoluta in questo momento e sarà il fulcro di un nuovo aggiornamento. Non sappiamo quando arriverà questo aggiornamento, ma immagino piuttosto rapido considerando che è una delle principali lamentele della gente in questo momento.
L'omaggio a The Heroes Guild viene dal fatto che i giocatori la trovano troppo rapidamente nelle loro partite. Per ora si consiglia di caricare il giorno prima di comprarlo e costruirlo, così puoi assumere eroi nel momento in cui devi nelle fasi iniziali del gioco. Potrebbe non essere ideale per chi vuole fare più run in futuro, ma è un'altra priorità per una soluzione.
Se sei indeciso su te stesso Masters of Albion, puoi consultare la nostra recensione completa del gioco qui per maggiori dettagli.