Masters of Albion gli sviluppatori stanno già rispondendo ai feedback dei giocatori, stanno lavorando sui bug del giorno di lancio

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Anche con i poteri di un dio a portata di mano, non si riesce sempre a far girare un gioco perfettamente al lancio. Mentre i giocatori si immergono nel Masters of Albion di 22cans, alcuni incontrano problemi di prestazioni, The Heroes Guild e altro ancora. Già lo sviluppatore è intervenuto dicendo di aver sentito parlare di questi problemi e di lavorare a correzioni.

In un nuovo post su Steam, 22cans afferma che migliorare prestazioni e stabilità è una priorità assoluta in questo momento e sarà il fulcro di un nuovo aggiornamento. Non sappiamo quando arriverà questo aggiornamento, ma immagino piuttosto rapido considerando che è una delle principali lamentele della gente in questo momento.

L'omaggio a The Heroes Guild viene dal fatto che i giocatori la trovano troppo rapidamente nelle loro partite. Per ora si consiglia di caricare il giorno prima di comprarlo e costruirlo, così puoi assumere eroi nel momento in cui devi nelle fasi iniziali del gioco. Potrebbe non essere ideale per chi vuole fare più run in futuro, ma è un'altra priorità per una soluzione.

Se sei indeciso su te stesso Masters of Albion, puoi consultare la nostra recensione completa del gioco qui per maggiori dettagli.