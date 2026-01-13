Masters of Albion, il "culmine" dell'opera di una vita di Peter Molyneux, sarà lanciato ad aprile

HQ

Attendevamo con impazienza ulteriori informazioni sul prossimo Masters of Albion, principalmente perché il progetto è guidato creativamente dal controverso veterano dei videogiochi Peter Molyneux. Un tempo conosciuto come il padre di Fable durante il suo periodo a Lionhead, lo sviluppatore ha attraversato un periodo di delusioni nei fan nell'era Godus dell'attuale studio 22cans, tutto dopo che il gioco aveva ricevuto anni di sviluppo e supporto su Kickstarter ma poi non era mai stato lanciato...

Ora Molyneux cerca di tornare sotto i riflettori, poiché il progetto su cui lavora da tempo è pronto per essere messo nelle mani dei fan. È stato confermato che Masters of Albion arriverà su PC tramite Steam già dal 22 aprile, con il lancio alle 18:00 BST/19:00 CEST.

Per segnare questo sviluppo, è stato condiviso un nuovo trailer del gioco, che potete vedere qui sotto, oltre a Molyneux che ha condiviso qualche informazione in più su Masters of Albion.

In un comunicato stampa il creatore esprime che "Masters of Albion è il culmine del lavoro della mia vita, un gioco che deve tanto a titoli come Dungeon Keeper, Black & White e Fable. È un gioco totalmente unico che speriamo possa deliziare i giocatori, un gioco che porta God Games nel panorama moderno e riporta saldamente il genere sulla mappa."

Ci viene detto che in Masters of Albion, i giocatori potranno plasmare il mondo dall'alto come un dio o a piedi sotto forma di eroi posseduti, lavoratori, animali e altro ancora. Ci sarà un insieme di costruzione e creazione, poteri divini da usare a tuo vantaggio, un mondo liberamente vagabile che custodisce segreti e missioni completabili, e poi, quando calerà la notte, la responsabilità di difendere la terra dalle creature malvagie che appaiono.

Anche se probabilmente vedremo e sentiremo di più da Masters of Albion con l'avvicinarsi del lancio, puoi vedere una serie di immagini del gioco qui sotto.