Masters of the Universe atterrerà su Prime Video questa settimana

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Forse è colpa dei giganti della produzione per aver creato un'aspettativa in cui gli spettatori debbano aspettare solo sei settimane prima che una grande uscita cinematografica arrivi su una piattaforma di streaming come parte dell'abbonamento a pagamento regolare, ma qualunque sia la verità dietro questa situazione, il debutto di Masters of the Universe su Prime Video sarà probabilmente la prima volta che molti vedranno il film.

Lo diciamo perché Masters of the Universe ha concluso la sua proiezione cinematografica con appena 113 milioni di dollari all'attivo, ottenendo risultati inferiori rispetto a The Sheep Detectives, The Drama, GOAT, Cime tempestose, Backrooms, Obsession e molti altri film molto più economici da realizzare (molti dei quali sono indie). Certo, Supergirl e Mortal Kombat II, altri due grandi epici d'azione, non sono andati molto meglio, quindi forse c'è qualcosa da trarre da quei dati...

Tuttavia, se Masters of the Universe ti ha un po' interessato, potresti essere contento di sapere che presto potrai guardare il film su Prime Video, dato che la prima streaming del film è stata rivelata tra due giorni. Già dal 22 luglio potrai guardare il film tramite il tuo abbonamento a Prime Video, e se sei curioso di sapere se dovresti o meno guardarlo, puoi leggere la nostra recensione dedicata al film qui.